США послабили обмеження на подорожі в Україну для своїх громадян

Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) послабив обмеження для американців, які їдуть в Україну. Рекомендацію відмовитися від поїздки вводили через пандемію коронавірусу.
CDC оновив свої рекомендації для мандрівників. Відомство знизило максимальний рівень небезпеки для поїздок в 61 країну.
Цікаво В Албанію без жодних обмежень: країна скасувала всі вимоги до іноземних туристів
Третій рівень обмежень тепер діє для:
- України,
- Франції,
- Росії,
- Еквадору,
- Філіппін,
- ПАР,
- Канади,
- Мексики,
- Іспанії,
- Швейцарії,
- Туреччини,
- Гондурасу,
- Угорщини,
- Італії.
В Україну все-таки не радять їхати
Американців закликали поставитися з обережністю до подорожей в Україну через "злочини і громадянські заворушення".
Центр закликає громадян не подорожувати у тимчасово окупований Крим "через довільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади". А також на Донбас, особливо – окупований.
Головне про COVID-19 в Україні
- Станом на 8 червня коронавірусом в Україні заразилися понад 2,2 мільйона людей. З них 51 333 хворих померли.
- За добу 7 червня вірус підхопили 1 602 людини. Найбільше у Запорізькій, Київській та Донецькій областях.
- Також відомо, що за день від COVID-19 померли 118 людей, а 6 751 хворий одужав.
- Вакцинованими в Україні є 1 284 145 громадян, з них дві дози отримали 152 142 людини.
- За добу щеплення зробили 48 161 людині, з них 5 024 – завершили вакцинацію.