Не шукайте тотальну зраду: як США послали сигнал Путіну

Про часткове скасування американських санкцій щодо "Північного потоку-2". Чому часткове? Санкції скасовують проти німців, але зберігають проти росіян. Далі читайте російською.

Не стоит рассматривать это как тотальную зраду. Это уже особенности внешней политики от Байдена. Для нового президента США важно восстановить в полном объеме партнерские отношения с Германией.

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Во-вторых, США готовы пожертвовать уступками по этому газопроводу чтобы "умиротворить Путина", чтобы Россия отступила от украинской границы, и не пугала ни нас, ни страны Балтии.

И это "конструктивный сигнал" перед встречей Байдена и Путина.

Я о таких предложениях от американских аналитиков слышал еще в апреле. Это "отрыжки" "обамовщины". И на будущее надо быть готовыми к такой "гибкости" новой администрации США.

В-третьих, газопровод "Северный поток-2" был почти построен, и американцы, судя по всему, были уверены в том, что он будет достроен.

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Но нам надо всегда помнить о наших интересах.

В этой связи думаю, что правильно Зеленский сегодня дал прямую критичную оценку о том, что это будет личным проигрышем Байдена.