"Пішов на дно моря": США показали, як затопили нафтовий танкер Ірану

Американські військові потопили іранський нафтовий танкер M/T Kylo в Оманській затоці. З'явилося відео атаки.

Внаслідок точного удару іранське судно остаточно пішло на дно. Про це повідомило Центральне командування США.

Потоплення танкера та деталі операції

У військовому відомстві з іронією прокоментували нейтралізацію ворожого судна.

Завдяки вправності та професіоналізму американських військовослужбовців судно M/T Kylo сьогодні затонуло в Оманській затоці та поповнило ряди іранського флоту на дні моря,

– зазначили в командуванні.

Як американці топлять іранський танкер: дивіться відео

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026

Загалом військово-морські сили США завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах. Два з них були повністю виведені з ладу, а третє порожнє судно – знищили. Усі три кораблі входили до тіньової мережі, яка забезпечувала нелегальне транспортування нафти та фінансування військових структур Ірану.

Ця атака стала відповіддю американців на балістичний обстріл Іраном кораблів ВМС США.

Адмірал Бред Купер підкреслив, що Тегеран має усвідомлювати наслідки атак на американські кораблі.

Зауважимо, що атака США на іранські танкери не пройшла непоміченою. Тегеран у відповідь завдав ударів по трьох американських суднах. Також іранські сили атакували три нафтові танкери, які "рухалися забороненим маршрутом у районі Ормузької протоки".