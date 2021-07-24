США повернуть Україні артефакти, вивезені під час Голокосту

У Сполучених Штатах мають намір повернути Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині релігійні артефакти, що були викрадені нацистами з єврейських синагог і будинків у Європі під час Голокосту.

У Нью-Йорку прокурори вилучили з аукціонного дому 17 артефактів – єврейські похоронні сувої, рукописи та інші історичні предмети. Там не змогли надати документів, які підтверджують, що ці предмети законно потрапили у США.

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Історичні предмети датуються серединою XIX століття. Вони належали єврейським родинам, які до Голокосту проживали в Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині. Вилучені артефакти повернуть спільнотам походження з цих країн.

За відсутності будь-якого походження або документації про передачу від тих, хто вижив у цих громадах, немає законних засобів, за допомогою яких рукописи та сувої могли бути імпортовані до Сполучених Штатів,

– заявили правоохоронці.

Виконувачка обов'язків адвоката Сполучених Штатів Жаклін Касуліс стверджує, що артефакти містять неоціненну історичну інформацію, яка належить нащадкам сімей, що жили та процвітали в єврейських громадах до Голокосту.

Увага! Прокурори у лютому 2021 року дізналися, що аукціонний дім у Нью-Йорку виставив на продаж 21 рукопис та сувої, які раніше належали єврейським родинам.

Правоохоронці встановили, що власників артефактів зібрали в гетто, а потім депортували до "таборів смерті", зокрема до Аушвіца, де більшість із них загинули.