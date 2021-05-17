У США поїзд з хімікатами зійшов з рейок і загорівся: відео

У США на північному заході штату Айова зійшов з рейок поїзд з хімікатами. Через задимленість частину місцевих жителів евакуювали.

Поїзд перевозив добрива, зокрема аміачну селітру. Представник залізничної компанії Union Pacific заявив, що внаслідок аварії пошкодили також 47 автомобілів.

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Деталі інциденту

Поїзд зійшов з рейок 16 травня поблизу містечка Сіблі, у якому проживає близько 3 тисяч мешканців. Місцева влада впродовж кількох годин після інциденту відправила людям повідомлення з наказом про евакуацію.

Загалом вивезли 80 осіб, які проживають у 8-кіломеровій зоні навколо місця інциденту.

На розміщених фотографіях та відео з місця аварії видно вагони, охоплені полум'ям та димом.