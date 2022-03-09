США пригрозили Росії через конфіскацію майна компаній, що йдуть

США дадуть відповідь, якщо Росія почне конфісковувати майно компаній, що виходять з її ринку.

Про це Москву попередили у Білому домі.

До речі Порожні магазини відомих брендів у Росії

До слова, з російського ринку виходить все більше й більше компаній. Скоро агресор опиниться зовсім в ізоляції.



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