США пригрозили Росії через конфіскацію майна компаній, що йдуть
9 березня 2022 , 20:50Читать новость на русском
США дадуть відповідь, якщо Росія почне конфісковувати майно компаній, що виходять з її ринку.
Про це Москву попередили у Білому домі.
До речі Порожні магазини відомих брендів у Росії
До слова, з російського ринку виходить все більше й більше компаній. Скоро агресор опиниться зовсім в ізоляції.
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