Посол США пригрозив ЄС "руйнівними" наслідками: чим так занепокоїлися у Штатах

Посол США в ЄС Ендрю Пуздер пригрозив Євросоюзу "руйнівними" наслідками через плани на обмеження доступу до радіочастотного спектру для компаній поза межами блоку. Він назвав такі плани спробою вдарити по американській конкурентоспроможності.

Як зазначає видання Financial Times, американський дипломат застеріг Європу від використання законодавства на шкоду конкурентам із-за океану. За його словами, європейський Закон про цифрові ринки насправді може бути спрямований не на покращення конкуренції, а на поповнення бюджету ЄС за рахунок багатомільярдних штрафів, що накладаються на американські компанії.

Що стоїть за конфліктом США та Європи

Ендрю Пуздер зазначив, що Європа має право на захист конфіденційної державної інформації. Але водночас він заявив, що американські продукти є надійними та найкращими у своєму класі та висловив стурбованість тим, що амбіції Європи щодо зміцнення власної технологічної галузі відлякують інвестиції.

Починаєш задаватися питанням: ми намагаємося впоратися з конкуренцією на цифровому ринку чи прагнемо отримати дохід від діяльності американських компаній в інтересах Європи?

– зазначив дипломат.

Пуздер додав, що амбіції Європи щодо зміцнення власної технологічної галузі ризикують бути підірваними через її підхід до регулювання та відлякування інвестицій з боку американських компаній. За його словами, технологічні компанії США відчувають дедалі більше невдоволення через регуляторні обмеження та штрафи з боку ЄС.

Замість регуляторних обмежень посол закликав європейських партнерів об'єднати зусилля зі США для протистояння Китаю. Це стосується насамперед гонки у сфері розвитку штучного інтелекту та квантових обчислень.

Чому ЄС шукає альтернативу Starlink

Європейські країни намагаються зменшити залежність від американських технологій на тлі непередбачуваної політики Вашингтона. Єврокомісія вже підготувала законопроєкт про розвиток хмарних технологій, який висуває суворі вимоги до постачальників послуг щодо збереження конфіденційної інформації.

Тривожним сигналом для європейських армій стали нещодавні перебої в роботі терміналів компанії SpaceX в Україні. У ніч на 14 жовтня Сили оборони зафіксували обмеження швидкості зв'язку на швидкісних дронах, що змусило союзників замислитися про прискорення створення власних супутникових систем.

Подібні ігри зі Starlink б'ють по репутації США. Експерти зазначають, що через такі прецеденти європейські держави змушені шукати стратегічну автономність та ставлять під сумнів доцільність закупівлі американського обладнання, роботу якого можуть раптово обмежити дистанційно.