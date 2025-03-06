"Вже працюємо": Умєров назвав країну, від якої Україна може отримувати розвіддані

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, наразі Україна ще не має інформації щодо того, як саме буде обмежений доступ до розвідувальних даних. Однак робота над пошуком альтернативних джерел уже ведеться.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Рустема Умєрова під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні.

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Яка країна може почати надавати розвіддані Україні

Умєров розповів журналістам, що наразі не відомо, якою саме розвідувальною інформацією США не будуть ділитися з Україною.

Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також,

– зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, що напередодні директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив інформацію, що США зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Водночас він наголосив, що ця пауза – тимчасова.

До слова, на цьому тлі Франція вже запропонувала Україні свою розвідку. Таку ініціативу озвучив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.