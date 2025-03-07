Є два варіанти: що найбільш небезпечне в зупинці обміну розвідданими із США

США припинили обмін розвідданими з Україною. Саме цю інформацію Сили української оборони використовували для ударів по військових об'єктах на території Росії та захисту власних територій від атак.

Як вплине таке рішення Білого дому на ефективність української оборони і які загалом наслідки матиме проаналізував для 24 Каналу військовий аналітик Ян Матвєєв.

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Інформація потребує перевірки

Першою чергою Матвєєв наголосив на тому, що всій інформації, яка з'являється щодо розвідданих в інфополі, вірити не варто. Адже підтверджень цьому в більшості випадків не буде через військову таємницю.

Відповідно і російське військове командування потребуватиме певного часу для того, аби перевірити це і більш безпечно проводити певні дії на своїй території.

Однак, певно, якусь інформацію таки не передаватимуть. Імовірно, мовиться про дальні удари, зокрема писали про цілі для Himars, крилатих ракет,

– зауважив військовий експерт.

Чому логіка Трампа абсурдна

Можливо, логіка Трампа в тому, щоб зменшити кількість ударів по Росії, тим з самим зменшити інтенсивність ходу бойових дій загалом.

Втім, якщо заборона стосуватиметься інформації про розташування та зліт стратегічних бомбардувальників ворога – Україні вже не вистачатиме інформації для оборони українських міст та мирних жителів. Відповідно в української протиповітряної оборони буде менше часу та інформації для підготовки до відбиття ракетних атак. А також українці матимуть менше часу від оголошення повітряної тривоги до спуску в укриття.

Ця заборона виглядає, м'яко кажучи, неетично, ба більше, дивно. Адже буквально спрямована проти мирного населення України,

– підкреслив Матвєєв.

Він також згадав, інформацію, яка не є офіційно підтвердженою, що нібито заборону на інформацію для ударів ракетами типу Himars по території Росії ввели ще до подій за овальним столом.