"Україна вміє адаптуватися до таких ситуацій": в ОП відреагували на призупинення допомоги США

В Офісі Президента України прокоментували рішення США тимчасово припинити постачання зброї. Наразі українська сторона аналізує можливі наслідки та шукає альтернативні шляхи забезпечення озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка.

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Як в ОП відреагували на призупинення допомоги США

Подоляк наголосив, що насамперед потрібно визначити, які програми можуть бути зупинені, враховуючи, що значна їх частина вже наближається до завершення.

Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура,

– зазначив він.

Подоляк також наголосив на необхідності оцінити варіанти закупівлі або отримання аналогічного озброєння від європейських партнерів. Він зауважив, що вже діють програми заміщення, які дають змогу компенсувати нестачу певних видів зброї та техніки.

"Не забуваємо також, що Україна вже мала досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США та вміє адаптуватися до таких ситуацій", – додав Подоляк.

Крім того, він розповів, що проводиться аудит того, що можна виробити в рамках партнерських програм, а що можна замістити. Паралельно триває робота над придбанням озброєння на комерційних ринках та в межах співпраці з європейськими партнерами.

"Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами", – резюмував він.

Нагадаємо, що 4 березня 2025 року президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні. Це рішення було ухвалене після його суперечки з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 грудня.