США призупинили розгляд усіх імміграційних заяв, під загрозу потрапили українці, – CBS

Адміністрація Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих мігрантами з Латинської Америки та України, яким дозволили в'їзд у США за програмами часів Байдена.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News. За словами чиновників, ініціатори такого кроку посилаються на шахрайство та занепокоєння безпекою.

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Що чекає на мігрантів у США

Згідно з директивою, заморожування розгляду заявок діятиме на невизначений термін, доки державні службовці працюватимуть над виявленням потенційних випадків шахрайства та вдосконаленням процедур перевірки з міркувань національної та громадської безпеки.

Цей крок, про який раніше не повідомлялося, загрожує створити невизначеність для багатьох мігрантів, які перебували в процесі подання заявок на різні імміграційні пільги, які дозволили б їм залишитися в США легально, а в деяких випадках і назавжди,

– зазначили в CBS News.

За словами журналістів, точна кількість постраждалих мігрантів невідома. Призупинення розгляду заявок стосується кількох програм часів адміністрації Байдена, які дозволили сотням тисяч іноземців легально прибути до США за допомогою імміграційного закону. Цей закон уповноважує уряд США швидко приймати іноземців з міркувань гуманітарності чи суспільної користі.

Як зазначили в CBS News, адміністрація Байдена використовувала цей закон в безпрецедентних масштабах, частково для того, щоб спонукати мігрантів реєструватися на легальних каналах міграції замість того, щоб незаконно перетинати південний кордон.

Водночас адміністрація Трампа негайно призупинила ці зусилля, стверджуючи, що йдеться про зловживання повноваженнями.