Годинник Гітлера продали на аукціоні за понад 1 мільйон доларів: єврейські організації обурились

У США на торгах в аукціонному домі Alexander Historical Auctions продали наручний годинник. Він нібито належав лідеру німецької нацистської партії Адольфу Гітлеру.

Годинник Гітлера продали на аукціоні

Лот було продано за понад 1 мільйон доларів. Така подія викликала критику єврейських організацій.

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На золотому корпусі годинника зображений орел, свастика та ініціали лідера німецьких нацистів.

Стартова ціна лота становила набагато більше, ніж та, за яку його продали. Так, організатори аукціону планували виручити від двох до чотирьох мільйонів доларів.

Зазначається, що годинник Гітлера власник аукціонного дому отримав від далекого родича французького солдата, який вкрав його з літнього будинку лідера нацистської Німеччини в Баварії у травні 1945 року – Робера Міньо.

До слова, на аукціоні продали й низку інших артефактів нацистської епохи.



Годинник Гітлера продали на аукціоні за понад 1 мільйон доларів / Фото alexautographs.com

Єврейські організації висловили критику

Ще до початку аукціону організатори зазнали різкої критики з боку єврейської громади. Європейська асоціація єврейських організацій закликала скасувати торги у листі, адресованому організаторам.

Продавати такі предмети – огидно,

– заявив голова асоціації, рабин Менахем Марголін.

Він зазначив, що спадщині нацизму та відповідним атрибутам місце в музеях, якщо це вже так необхідно, але точно не на торгах.

Марголін нагадав про 6 мільйонів євреїв, які були вбиті нацистами та наголосив, що продаж предметів, які належали організатору Голокосту, аж ніяк не сприяє вивченню уроків із жахів нацистської епохи.

Лист підписали понад 30 представників єврейських організацій з Європи та Ізраїлю, зокрема німецько-ізраїльське товариство у Берліні.