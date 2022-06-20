У США пропонують закласти у військовий бюджет на 2023 рік 450 мільйонів доларів для допомоги Україні. Це навіть більше, ніж просили у Білому домі.

Таку пропозицію виніс Комітет зі збройних сил Палати представників Сполучених Штатів. Ці гроші планують скерувати Збройним силам України.

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У США пропонують виділити Україні 450 мільйонів доларів безпекової допомоги

Комітет зі збройних сил Палати представників США запропонував у проєкті закону про військовий бюджет на 2023 рік закласти 450 мільйонів доларів для допомоги Україні. Їх скерують на підтримку ЗСУ. Раніше у Білому домі просили виділити на це 300 мільйонів.

Окрім того, у законопроєкт також заклали положення про поповнення запасів військової техніки держав-союзників, яку вони надіслали Україні. Також у документі зняли географічні обмеження на гуманітарну допомогу з розмінування та передбачили витрати на персонал, який допомагатиме проводити розмінування в Україні та інших місцях.

За законопроєктом, міністерство оборони США повинне щоквартально звітувати перед Конгресом щодо поповнення запасів озброєння, яке Сполучені Штати або союзники передають Україні.

Військова допомога для України: коротко

Президент Володимир Зеленський нещодавно виступив на Форумі глобальної політики. Він закликав надати Україні важку зброю, допомогти впоратися з економічними проблемами та відбудувати зруйновані міста.

Водночас Пентагон готовий активно працювати над посиленням вогневої потужності ЗСУ. Зокрема, у Міноборони США розглядають можливість надання Україні додаткових систем залпового вогню Himars. Там зауважили, що американські військові перебувають у постійному контакті із командуванням ЗСУ. Вони надають саме ту зброю, якої наші захисники найбільше потребують.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ленд-ліз поки не почав працювати. Наразі він перебуває на стадії активної підготовки. Тисячі українських військових опановують сучасну зброю за кордоном. Коли їхнє навчання завершиться і вони повернуться в Україну, США надаватимуть Україні озброєння, яке дозволить йти у контрнаступ та звільняти країну від окупантів.

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Комітет запропонував закласти в оборонний бюджет США на 2023 рік 772 мільярди доларів. 6 мільярдів доларів скерують на стратегію Вашингтона в Тихоокеанському регіоні, а ще 4 – для Європейського регіону.