Міг би виправдовувати Путіна: США просувають Орбана на посаду генсека ООН, – ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа хоче, щоб колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан став кандидатом на посаду генсека ООН. Цю ідею також можуть підтримати Росія та Китай.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела із трьох країн.

Чому США розглядають кандидатуру Орбана

Американські посадовці неодноразово обговорювали, кого хотіли б бачити на чолі ООН, і поверталися до імені Орбана.

Причин виступати проти такої кандидатури чимало. Зокрема, Орбан міг би виправдовувати дії Владіміра Путіна та інших диктаторів.

Водночас, за словами представника США, угорський політик – "кандидат мрії для консерваторів руху MAGA".

Це значною мірою пов'язано з його політикою проти масової міграції, ліберальних неурядових організацій, а також лівих за поглядами судів і медіа Угорщини.

Угорський прем'єр неодноразово сперечався з Євросоюзом, від якого його країна отримує фінансову допомогу, і зближувався з Китаєм. Попри це, йому вдалося зберегти образ захисника західної цивілізації серед своїх прихильників.

Чи погодиться Орбан стати генсеком

Американські посадовці звернулися до Орбана, щоб з'ясувати, чи зацікавлений він у посаді генсека ООН.

Той сприйняв пропозицію прихильно, хоча й мав певні застереження як політик-націоналіст.

Водночас Орбан не хоче брати участь у перегонах, якщо не буде впевнений у своїй перемозі.

За словами представника іншої країни, більшість інших претендентів на посаду генсека мають досвід міжнародної бюрократичної роботи або дипломатичних переговорів за лаштунками. Тобто вони більше відповідають слову "секретар" у назві посади. Орбан же, на його думку, був би радше "генералом".

Представник Держдепартаменту погодився з цією думкою. За його словами, Орбан уміє відстоювати свої рішення попри опір і не боїться протистояти усталеним правилам в ООН.

У квітні Дональд Трамп підтримав Орбана на парламентських виборах в Угорщині, а віцепрезидент США Джей Ді Венс приїжджав до країни агітувати за нього. Якщо угорський політик вирішить балотуватися на посаду генсека ООН, американська адміністрація, ймовірно, знову його підтримає. Однак про це можуть оголосити вже після проміжних виборів до Конгресу США.

Які шанси в Орбана на перемогу?

За наявною інформацією, Росія та Китай також готові підтримати кандидатуру Орбана на посаду генсека.

У Вашингтоні раніше обговорювали з ними таку можливість, і Орбан міг би стати спільним кандидатом трьох країн.

Як розповіли представники США та ще однієї держави, коли США, Росія та Китай хочуть одного й того самого в Раді Безпеки ООН, зазвичай вони досягають свого.

За оцінкою представника Державного департаменту США, Орбан може отримати підтримку щонайменше 8 членів Ради Безпеки ООН, а загалом заручитися голосами десяти з 15 країн.

Водночас позиція Великої Британії та Франції залишається невідомою. Ці країни зазвичай обережно використовують право вето.

У середу, 28 жовтня, Рада Безпеки ООН проведе чергове попереднє голосування щодо кандидатів. Поки невідомо, чи буде серед них Віктор Орбан.

Повноваження чинного очільника ООН Антоніу Гутерреша завершуються 31 грудня, після чого новий генсек має бути обраний Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Радбезу.