У США вперше запустили ядерний бомбардувальник B-21 нового покоління

У п'ятницю 10 листопада бомбардувальник ВПС США B-21 "Рейдер" у формі крила здійснив свій перший політ. Це стало наступним кроком у розгортанні нового парку малопомітних ядерних бомбардувальників великої дальності.

Як зазначають журналісти, B-21 покинув завод 42 ВПС США у Палмдейлі, штат Каліфорнія, на світанку 10 листопада. Це дозволило вперше побачити новий бомбардувальник, який розроблявся в умовах суворої секретності.

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Політ не афішували

Власне, літак злетів о 06:51, каже свідок видання Reuters. Цікаво, що керівництво ВПС США не афішувало перший політ B-21. Водночас близько трьох десятків авіаційних ентузіастів і фотографів-аматорів зібралися у п'ятницю поблизу заводу 42, надіючись побачити, як літак здіймається у небо.

B-21 має таку ж форму "літаючого крила", як і його попередник B-2. Він зможе доставляти як звичайну, так і ядерну зброю по всьому світу. Він здатний використовувати можливості дозаправки на великій відстані і в повітрі.

У 2010 році прогнозована вартість цього літака була 550 мільйонів доларів. У перерахунку на сьогодні – це 750 мільйонів доларів з урахуванням інфляції.

Хочуть закупити 100 таких літаків

Військово-повітряні сили планують закупити щонайменше 100 таких літаків. Вони прагнуть замінити бомбардувальники B-1 та B-2. У Пентагоні зазначають, що експлуатація B-1 обходиться у близько 60 тисяч доларів на годину, а B-2 – 65 тисяч доларів.

B-21 Raider проходить льотні випробування. Льотні випробування є важливим етапом випробувальної кампанії, якою керують Випробувальний центр ВПС США і 412 випробувальне крило B-21 Об'єднаних випробувальних сил,

– каже прессекретар ВПС США Енн Стефанек.

Звернімо увагу, що компанія Northrop перемогла команду, до якої входили компанії Boeing (BA.N) і Lockheed Martin (LMT.N), коли вона виграла контракт на виробництво бомбардувальника у 2015 році. Публічно B-21 представили у грудні 2022 року. А очікування його першого польоту тривало роками.

Компанія Northrop називає B-21 літаком шостого покоління. Вона враховує його здатність з'єднуватися з іншими літаками та легко інтегрувати майбутнє озброєння у свою системну архітектуру.