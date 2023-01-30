Американські військові готуються відбивати атаки Росії та Китаю зі сторони Арктики
Джерело:Military Times
Члени Національної гвардії США провели тренування у північному Мічигані. Вони тренувалися відбивати ймовірні атаки з боку Китаю та Росії.
Завершився перший заїзд Northern Strike 23. Це 10-денні загальновійськові навчання Національної гвардії США, які вчаться відбивати атаки ворога з боку Арктики.
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У майбутньому біля Арктики може виникнути конфронтація
Заходи Northern Strike Нацгвардія США проводить вже шостий рік. Мета – підготувати американських військових до військової конфронтації в Арктиці, де в міру танення льодів водні шляхи стають більш прохідними для суден, а такі країни, як Китай та Росія, збільшують свою військову присутність.
Якщо ви подивіться на карту з Північного полюса, ви побачите, наскільки близькі всі ці країни,
– сказав генерал армії Ден Хокансон, начальник бюро Національної гвардії.
Він зауважив, що температура в Арктиці зростає і зростає доступ до її територій.
Ми починаємо бачити, як країни просуваються до цих районів. І там буде конкуренція,
– сказав Хокансон.
Крім таких противників, як Росія та Китай, в Арктиці діють союзники НАТО, такі як Норвегія. Це країни, яких США будуть зобов'язані підтримувати у випадку конфронтації.
Ми повинні бути готові вирушити туди, де може бути потенційна битва, і нам потрібно забезпечити присутність там.
– додав генерал.
Як минули навчання Northern Strike
- У рамках свого візиту 26 січня Хокансон брав участь у тренуванні на гаубиці M777.
- Основну увагу під час навчань приділили польовій артилерії.
- Також тренувався інженерний взвод, який допомагав будувати імпровізовані вогневі бази та ремонтувати дороги.
- Крім цього, на місці події перебували бійці латвійських спецсил. Вони постійні учасники навчань, оскільки стривожені російською військовою експансією.