Американські військові готуються відбивати атаки Росії та Китаю зі сторони Арктики

Члени Національної гвардії США провели тренування у північному Мічигані. Вони тренувалися відбивати ймовірні атаки з боку Китаю та Росії.

Завершився перший заїзд Northern Strike 23. Це 10-денні загальновійськові навчання Національної гвардії США, які вчаться відбивати атаки ворога з боку Арктики.

До теми "Путін – не божевільний": у НАТО відповіли, чи готові до конфронтації з Росією

У майбутньому біля Арктики може виникнути конфронтація

Заходи Northern Strike Нацгвардія США проводить вже шостий рік. Мета – підготувати американських військових до військової конфронтації в Арктиці, де в міру танення льодів водні шляхи стають більш прохідними для суден, а такі країни, як Китай та Росія, збільшують свою військову присутність.

Якщо ви подивіться на карту з Північного полюса, ви побачите, наскільки близькі всі ці країни,

– сказав генерал армії Ден Хокансон, начальник бюро Національної гвардії.

Він зауважив, що температура в Арктиці зростає і зростає доступ до її територій.

Ми починаємо бачити, як країни просуваються до цих районів. І там буде конкуренція,

– сказав Хокансон.

Крім таких противників, як Росія та Китай, в Арктиці діють союзники НАТО, такі як Норвегія. Це країни, яких США будуть зобов'язані підтримувати у випадку конфронтації.

Ми повинні бути готові вирушити туди, де може бути потенційна битва, і нам потрібно забезпечити присутність там.

– додав генерал.

Як минули навчання Northern Strike