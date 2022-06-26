США провели перемовини з Туреччиною щодо приєднання до санкцій проти Росії

У Туреччину приїхав заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. Він поспілкувався з представниками уряду щодо затвердження санкцій проти Росії.

Адеємо був в Анкарі та Стамбулі 22 – 24 червня. Сполучені Штати хочуть, щоб Туреччина також долучилася до санкцій проти країни-агресорки.

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США провели перемовини з Туреччиною щодо санкцій проти Росії

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо 22 – 24 червня відвідав Туреччину, щоб залучити її як союзницю по НАТО до боротьби з фінансуванням тероризму та війною Росії проти України. Він зустрівся в Анкарі з урядовцями з Міністерства закордонних справ та Міністерства фінансів Туреччини.

Окрім цього, у Стамбулі Адеємо поговорив з фінансовими установами про:

економічні та фінансові умови Туреччини,

реалізацію та забезпечення виконання багатосторонніх санкцій, запроваджених проти Росії за її вторгнення.

Усі сторони перемовин висловили бажання забезпечити, щоб Туреччину не використовували як притулок для незаконного фінансування, а цілісність банківського сектору країни продовжували захищати.

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Коротко про санкції проти Росії

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз схвалив 6 санкційних пакетів проти країни-агресорки.

ЄС і США наклали ембарго на російське вугілля й нафту. Євросоюз запровадив ембарго лише на початку червня, але не повністю. Росія досі може продавати трубопровідну нафту.

Також у межах санкцій ЄС проти Росії низку великих російських банків відключили від системи SWIFT. Не обійшлося без персональних санкцій проти воєнних злочинців і пропагандистів. Зокрема, під санкціями опинилася родина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

За даними видання Die Welt, через санкції російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 мільярда євро.

Уряд Великої Британії також вчергове оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у Росії фунтів стерлінгів і банкнот ЄС.

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