США провели перемовини з Туреччиною щодо приєднання до санкцій проти Росії
Джерело:Мінфін США
У Туреччину приїхав заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. Він поспілкувався з представниками уряду щодо затвердження санкцій проти Росії.
Адеємо був в Анкарі та Стамбулі 22 – 24 червня. Сполучені Штати хочуть, щоб Туреччина також долучилася до санкцій проти країни-агресорки.
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США провели перемовини з Туреччиною щодо санкцій проти Росії
Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо 22 – 24 червня відвідав Туреччину, щоб залучити її як союзницю по НАТО до боротьби з фінансуванням тероризму та війною Росії проти України. Він зустрівся в Анкарі з урядовцями з Міністерства закордонних справ та Міністерства фінансів Туреччини.
Окрім цього, у Стамбулі Адеємо поговорив з фінансовими установами про:
- економічні та фінансові умови Туреччини,
- реалізацію та забезпечення виконання багатосторонніх санкцій, запроваджених проти Росії за її вторгнення.
Усі сторони перемовин висловили бажання забезпечити, щоб Туреччину не використовували як притулок для незаконного фінансування, а цілісність банківського сектору країни продовжували захищати.
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Коротко про санкції проти Росії
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз схвалив 6 санкційних пакетів проти країни-агресорки.
- ЄС і США наклали ембарго на російське вугілля й нафту. Євросоюз запровадив ембарго лише на початку червня, але не повністю. Росія досі може продавати трубопровідну нафту.
- Також у межах санкцій ЄС проти Росії низку великих російських банків відключили від системи SWIFT. Не обійшлося без персональних санкцій проти воєнних злочинців і пропагандистів. Зокрема, під санкціями опинилася родина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
- За даними видання Die Welt, через санкції російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 мільярда євро.
- Уряд Великої Британії також вчергове оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у Росії фунтів стерлінгів і банкнот ЄС.
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