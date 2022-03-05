США радять повернутись своїм громадянам додому з Росії, а всім решту туди не їхати

Через напад Росії на Україну США не радять своїм громадянам їхати в цю країну. Також вони наполягають, щоб додому повернулись ті, хто зараз перебуває в агресора.

У Держдепі США також попередили про загрози, які є для американців. Мовиться про переслідування.

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Існує також загроза переслідування американців російськими спецслужбами, а посольства зараз обмежені у наданні допомоги своїм громадянам,

– наполягають у США.

Зауважимо, що раніше такі рекомендції своїм громадянам дали Польща та Велика Британія.



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