США радять повернутись своїм громадянам додому з Росії, а всім решту туди не їхати
5 березня 2022 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:Держдеп США у твітері
Через напад Росії на Україну США не радять своїм громадянам їхати в цю країну. Також вони наполягають, щоб додому повернулись ті, хто зараз перебуває в агресора.
У Держдепі США також попередили про загрози, які є для американців. Мовиться про переслідування.
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Існує також загроза переслідування американців російськими спецслужбами, а посольства зараз обмежені у наданні допомоги своїм громадянам,
– наполягають у США.
Зауважимо, що раніше такі рекомендції своїм громадянам дали Польща та Велика Британія.
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