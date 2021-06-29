Вважав білих "вищими хижаками": у США расист застрелив 2 темношкірих перехожих

В американському штаті Массачусетс зловмисник застрелив 2 темношкірих перехожих. Він був прихильником переваги білої раси.

Вбитими виявилися поліцейський у відставці Дейв Грін і ветеранка Збройних сил США Рамона Купер.

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У США чоловік застрелив 2 чорношкірих перехожих

Інцидент трапився 26 червня, коли 28-річний Натан Аллен вкрав вантажівку та на швидкості влетів в порожній будинок. Йому вдалося вибратися з-під уламків. Далі чоловік спробував вкрасти ще 1 автомобіль, але безуспішно.

Тоді зловмисник дістав зброю і тричі вистрілив у спину старшої сержантки Повітряних сил США 60-річної Рамони Купер. Вона у той час проходила неподалік. Опісля він завдав декілька вогнепальних поранень 68-річному Гріну.

Поліцейські застрелили стрілка під час затримання.

Аллен був расистом

За інформацією правоохоронців, Аллен був одружений, мав докторський ступінь та жодного злочину за плечима. Зброєю нападник володів законно.

Водночас слідчі знайшли расистські та антисемітські тексти зловмисника. "Ця людина писала про перевагу білої раси. Про білих як про "вищих хижаків". Він малював свастики", – повідомили в офісі шерифа.

Губернатор Массачусетсу Чарлі Бейкер назвав вбивства "мерзенним вчинком".



Расист Аллен, який застрелив 2 темношкірих / Фото Окружної прокуратури округу Саффолк