До переговорів США та Росії щодо України додали багатомільярдну нафтову угоду, – NYT

США та Росія ведуть переговори про активи нафтових родовищ і заводів російської компанії. Угода передбачає зняття американських санкцій та залучення бізнесменів з оточення американського президента.

Як пише The New York Times, йдеться про активи компанії "Лукойл", які розташовані по всьому світу. До переговорного процесу залучені спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Що передбачає нафтова угода

Список включає нафтові родовища в Камеруні, нафтопереробні заводи в Європі та мережі автозаправних станцій по всьому світу.

Серед потенційних покупців фігурує американський інвестор Тодд Боелі, дві близькосхідні групи, які вели бізнес із Кушнером або родиною Віткоффа, а також один із підрозділів уряду США. Для покупців ця угода є вигідною, адже схвалення продажу дозволить зняти американські санкції з цих об'єктів і миттєво збільшить їхню вартість.

Російський диктатор Володимир Путін особисто піднімав це питання під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня. За словами одного зі співрозмовників видання, він запропонував цю угоду, щоб показати росіянам можливість ведення бізнесу з США.

Американські перемовники відповіли, що працюватимуть над угодою, бо це шанс налагодити відносини з Москвою та знизити світові ціни на енергоносії.

Конфлікт інтересів та санкції

Дональд Трамп ще з минулого року активно просуває ідею бізнесу з Росією. Журналісти зазначають, що один з інвесторів угоди щодо "Лукойлу" є співвласником криптовалютної компанії Трампа World Liberty Financial, яку співзаснував Віткофф.

При цьому у жовтні 2025 року президент США запровадив нові санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", але Вашингтон регулярно продовжував дедлайни для продажу їхніх активів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що посланець Путіна Кирило Дмитрієв зустрічався з представниками Трампа у Нью-Йорку для обговорення співпраці.

Також західні медіа повідомляли, що США планують організувати тристоронню зустріч з Україною та Росією щодо енергетичного перемир'я.