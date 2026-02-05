Уперше за 5 років: США і Росія відновлять військовий діалог на високому рівні

Представники США та Росії домовилися про відновлення військового діалогу на високому рівні. Це відбувається вперше з 2021 року.

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США.

До теми США мають свою вигоду у переговорах в Абу-Дабі: як цим маніпулює Росія

Що відомо про відновлення військового діалогу між США та Росією на високому рівні?

У Європейському командуванні ЗС США зазначили, що після продуктивного та конструктивного прогресу в переговорах щодо миру в Україні, який з американського боку вели зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф, США та Росія в Абу-Дабі 5 лютого домовилися відновити військовий діалог на високому рівні.

Цей канал зв'язку було призупинено восени 2021 року, безпосередньо перед початком конфлікту (повномасштабної війни в Україні – 24 Канал). Його відновлення відбулося після зустрічей у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів між генералом Алексусом Гринкевичем, командувачем Європейського командування США, та високопоставленими військовими чиновниками Росії та України,

– йдеться у повідомленні.

У ЗС США наголосили, що підтримка діалогу між військовими є важливим фактором глобальної стабільності та миру, чого можна досягти лише завдяки силі. Також цей діалог забезпечує засоби для підвищення прозорості та деескалації.

"Цей канал забезпечить постійний контакт між військовими, оскільки сторони продовжуватимуть працювати над досягненням міцного миру", – наголосили американські військові.

У Європейському командуванні США зауважили, що генерал Гринкевич також має повноваження, що належать йому як Верховному головнокомандувачу об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, підтримувати військовий діалог з начальником генерального штабу армії Росії генералом Валерієм Герасимовим, щоб уникнути помилок у розрахунках та забезпечити засоби для запобігання ненавмисній ескалації з будь-якої сторони.

