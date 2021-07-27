У США розбився приватний літак: ніхто не вижив – фото

У штаті Каліфорнія 27 липня під час приземлення розбився приватний літак. Внаслідок аварії ніхто не вижив.

Після падіння літак спалахнув вогнем

Літак ідентифікували як Twin Turbo Jet Challenger 605. Він мав зайти на посадку в аеропорту Тракі-Тахо, однак розбився неподалік поля для гольфу.

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Слідчі не знають, звідки летів літак. Вони припускають, що з території штатів Флорида або Айдахо. Відомо, що повітряне судно рухалося у сторону аеропорту з півночі. У районі летовища був сильний туман, однак працівники стверджують, що видимість не обмежувала повітряний рух.

Після падіння літак загорівся. На місце події виїжджало близько 10 пожежних машин.

Наразі правоохоронці встановлюють причини авіакатастрофи, а летовище не працюватиме до 7 години ранку 28 липня.



Пожежу гасили рятувальники / Фото ABC 10

Скільки людей загинули

Максимальна кількість людей, які могли поміститися на літаку, становить 18 осіб. Однак скільки саме було пасажирів та членів екіпажу на момент трагедії наразі не повідомляють.

Відомо, що на землі ніхто не постраждав.



В американському місті Тракі впав приватний літак / Фото ABC 10



Внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив / Фото ABC 10

Це вже друга авіакатастрофа за літо 2021 року біля аеропорту Тракі-Тахо. 15 червня Cirrus SR20 впав невдовзі після вильоту. Внаслідок трагедії один пілот загинув на місці події, а іншого – відправили у лікарню.