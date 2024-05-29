У США розбився новий військовий літак F-35

У США розбився військовий літак. Сталось це за межами аеродрому в Альбукерке International Sunport штату Нью-Мексико у вівторок, 28 травня.

На борту літака був лише один пілот. На момент аварії він був при свідомості. Зазначають, що його доставили до лікарні з серйозними травмами.

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Видання з посиланням на американського чиновника пише, шо літак був новим F-35, який належить Корпусу морської піхоти США.



Військовий літак впав біля аеродрому поблизу Альбукерке / Фото KOAT



Причина авіакатастрофи наразі невідома / Фото KOAT

Літак переганяли з заводу компанії Lockheed

Катастрофа сталась під час того, як літак F-35 перевозили з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію. Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами.

Пожежу на місці авіатрощі загасили.



На місці аварії виникла пожежа / Фото KOAT

До слова, 30 квітня, поблизу авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 військово-повітряних сил Сполучених Штатів.