США роздумують над збільшенням військової присутності на східному фланзі НАТО

У Вашингтоні розглядають можливість розміщення додаткового контингенту військ у східноєвропейських країнах Альянсу у випадку посилення агресії Росії. Там також щодня ведуть прямі перемовини щодо ситуації як з Києвом, так і з Москвою.

Про можливе збільшенням військової присутності Сполучених Штатів на східному фланзі НАТО під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Можливе посилення військової присутності США

Прессекретарка пригадала 2014 рік, коли багато союзників у НАТО мали намір збільшити військову присутність в регіоні Східної Європи, хотіли додаткового розміщення військ на ротаційній основі.

Такі заходи (США – 24 канал) також розглядають у випадку, якщо Росія вирішить здійснити напад на Україну,

– наголосила Псакі.

Перемовини з українською та російською сторонами

Вона додала, що США, окрім країн Європи, безпосередньо веде діалог з Росією та Україною, аби урегулювати розбіжності дипломатичним шляхом.

День за днем ​​ми працюємо, аби канали дипломатичної взаємодії залишалися відкритими, ведемо діалог з європейцями та безпосередньо з українцями та росіянами, і продовжуємо розглядати дипломатичний шлях,

– наголосила речниця Білого дому.

Псакі також нагадала, що наразі у Києві перебуває помічниця держсекретаря США Карен Донфрід. Вже 14 грудня вона поїде до Москви, щоб провести там перемовини з керівництвом країни. Вона обговорюватиме нарощування російських військ поблизу кордону з Україною та запевнить Кремль у прихильності Вашингтона до суверенітету України.

До слова, після поїздки до Росії Донфрід попрямує до Брюсселя для обговорення ситуації з союзниками США по НАТО та партнерами з ЄС.

Кулеба поспілкувався з Донфрід: що відомо

Дмитро Кулеба 13 грудня зустрівся з помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Політикиня прибула до Києва з робочим візитом.

Міністр наголосив на відданості України політико-дипломатичним способам врегулювання збройного конфлікту та привітав активне залучення США до дипломатичних зусиль з деескалації та мирного врегулювання.

У відповідь американська чиновниця погодилася з принципом Кулеби – "Жодних рішень щодо України без України".

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