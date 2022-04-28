США розглядають можливість внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму, – Блінкен

У Сполучених Штатах Америки вивчають можливість включення Росії до списку держав, які спонсорують тероризм. Це поставить остаточну крапку в дискусіях про законність дій Кремля.

Про те, що це все ж може трапитися сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. Заяву політик зробив на засіданні Сенату 27 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на трансляцію його виступу.

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Росію прирівняють до Іраку та Сирії

Відповідне рішення можуть ухвалити через криваву війну, яку розв'язала Росія. Адже вона справді має дуже багато ознак тероризму.

Я не сумніваюся, що росіяни тероризують український народ,

– підкреслив Блінкен.

Таким чином Росію прирівняють до восьми країн, які винні в тисячах смертей. Серед них, зокрема, є:

Сирія;

Ірак;

Лівія;

Іран.

До цього закликають ще від 2014 року

Верховна Рада 14 квітня офіційно визнала Росію державою-терористом . Також у законопроєкті вказано, що це тоталітарний неонацистський режим. Тому тепер його пропаганда повністю заборонена.

Раніше про можливість внесення держави-агресора у цей список вже говорив речник Держдепартаменту США. Він 18 квітня сказав, що рішення можуть ухвалити за декілька тижнів.

Проте Білий дім це просили зробити ще після анексії Криму та окупації частини Донбасу у 2014 році. Тоді подали петицію з проханням визнати терористичні дії Кремля. Однак Росію так і не визнали спонсором тероризму.

Детальніше – які наслідки це матиме для агресора: дивіться відео