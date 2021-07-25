США щорічно виділяють Україні близько 750 мільйонів доларів, – Кент

Сполучені Штати щороку надають Україні гроші для підтримки в різних галузях. Мовиться про близько 750 мільйонів на рік.

Це свідчить про надійний фундамент підтримки для нашої країни. Про це розповів тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

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Кент: І демократи, і республіканці разом підтримують Україну

За його словами, є лише 4 – 5 інших країн, які щорічно отримують такі суми від Сполучених Штатів. І це не залежить від тих, хто сидить у Білому Домі.

І демократи, і республіканці разом підтримують Україну. Я думаю, що це не залежить від адміністрації, урядовців, які працюють з Україною,

– підкреслив він.

Кент зауважив, у США знають, успіх України є важливим і для самої держави, і для регіону. Саме це є обіцянкою американських політиків і їхньою спільною роботою з українцями.

Він пригадав, що президент Джо Байден, коли був віцепрезидентом, приїжджав до України 6 разів. Це означає, що ніколи в історії США не було президента, який знався б на справах нашої країни краще, ніж чинний очільник Білого Дому.

Ми всі повинні зробити все можливе, щоб Україна була успішною країною, – Кент

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів запевнив, що в Америці визнають суверенність та незалежність України, а також засуджують російську агресію на наших територіях. І саме Росія повинна закінчити війну, адже це є її обов'язком.

Він додав, Україна, США, Німеччина, Франція повинні тиснути на Кремль. І зробити все можливе, щоб Україна була успішною країною.