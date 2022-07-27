Військових ЗСУ лікуватимуть в американському госпіталі у Німеччині

Українські захисники і захисниці щодня ризикують своїми життями, щоб відкинути російського окупанта з нашої землі назавжди. В ході боїв вони отримують численні травми та поранення.

Воїни ЗСУ лікуватимуться в американському госпіталі в Німеччині

Тепер у них буде можливість отримати найкраще лікування за кордоном. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених українських солдатів у військовому американському госпіталі в Німеччині.

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План дозволяє одночасно лікувати до 18 поранених солдатів у регіональному медичному центрі Ландштуль, великому госпіталі в Німеччині. У ньому роками лікують військовослужбовців США, які отримали поранення під час бою.

Згідно зі службовою запискою, 26 травня Остін дав усну вказівку розпочати лікування поранених українських солдатів. А вже 29 червня він оформив усну вказівку і в меморандумі під назвою "Керівництво з лікування поранених українських військовослужбовців".

Попри те, що план отримав остаточне схвалення майже місяць тому, Ландштуль досі не приймав українських воїнів для надання медичної допомоги.

Ми не обслуговували українських військових у Ландштулі,

– заявив офіційний представник Європейського командування США.

За словами Ллойда, мета меморандуму – усунути будь-яку бюрократичну тяганину, яка уповільнює процес надання лікування за потреби. Якщо в Україні чи ближчій країні немає відповідного закладу, то військового приймуть у цьому госпіталі, який розташований приблизно за 1 000 кілометрів від українського кордону.

Як зазначається, це, мабуть, перший дозвіл на лікування українських військових у військових, а не цивільних лікарнях.

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