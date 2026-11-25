Державний департамент США погодив продаж Україні обладнання та послуг для обслуговування винищувачів F-16 на 621,9 мільйона доларів. Фінансування повністю забезпечать європейські союзники без коштів Вашингтона.

Як повідомило Управління з військово-політичних справ Державного департаменту США, український запит містить піротехнічні пристрої для систем катапультування та активації, лабораторне устаткування й транспортну підтримку.

Ці компоненти додадуть до раніше реалізованого контракту, сума якого не перевищувала встановленого порогу для обов'язкового повідомлення Конгресу США.

Фінансування за програмою JUMPSTART

Кошти на закупівлю нададуть Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія в межах багатонаціональної програми JUMPSTART. Американська сторона не залучатиме власні бюджетні фінанси для реалізації цього проєкту.

У Держдепі підкреслили, що продаж посилить можливості України в захисті суверенітету та підвищить стійкість протиповітряної оборони.

Американські посадовці переконані, що українські військові не матимуть труднощів із практичною інтеграцією переданих систем і послуг.

Закупівля без присутності фахівців зі США

Вибір основних підрядників відбудеться на конкурентній основі через відкриті закупівлі згідно з федеральними правилами придбання США. Наразі жодних офсетних угод не пропонувалося, а можливі домовленості покупця з виконавцями вирішуватимуться окремо.

Реалізація цієї підтримки не потребуватиме направлення в Україну додаткових представників американського уряду або співробітників компаній-підрядників.

Також у відомстві наголосили, що продаж обладнання партнерській державі не вплине на рівень оборонної готовності самих Сполучених Штатів.

До того ж, Україна може отримати також винищувачі Gripen уже із січня 2027 року. Водночас для боротьби з російськими реактивними дронами країні потрібно нарощувати кількість бойових літаків.