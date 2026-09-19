США схвалили продаж Україні засобів ППО та ракет на 2,7 мільярда доларів

Державний департамент США схвалив можливу угоду щодо продажу Україні обладнання та послуг для модернізації систем протиповітряної оборони на суму 2,68 мільярда доларів. Фінансування здійснюватиметься за рахунок європейських внесків та коштів американської програми військового фінансування.

Як повідомляють у Державному департаменті США, кошти американського іноземного військового фінансування FMF, виділені за попередньої адміністрації, зарахують як внесок США до капіталу Інвестиційного фонду відновлення України за принципом 1:1.

Україна запросила ракети та радари для протидії безпілотникам

Запит української сторони охоплює закупівлю та модернізацію оборонних засобів, які належать до категорії не основного військового обладнання. Усі поставки спрямовані на суттєве посилення спроможностей протиповітряної оборони.

Перелік оборонних позицій включає:

ракети S-300 Clone;

ракети GAM-67;

ракетні системи ППО з лазерним наведенням і збільшеною дальністю дії.

Крім того, Київ розраховує отримати транспортно-пускові установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5 та комплекти модифікації для мобільних пускових систем.

Для боротьби з ворожими дронами заплановано закупівлю радіолокаційних станцій RPS 202, а також причепів із підйомними щоглами. Пакет також включає технічне обслуговування, програмне забезпечення, транспортні й логістичні послуги та капітальний ремонт обладнання.

Для здійснення запропонованої угоди не потрібно направляти в Україну будь-яких додаткових представників уряду США або підрядників. Пропонований продаж цього обладнання та послуг підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні,

– йдеться у заяві Держдепу США.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Україна готує зустрічі з американцями для посилення захисту неба та розширення протибалістичних програм.

Крім того, раніше ми писали, що Єврокомісія схвалила гроші на ППО для України, виділивши мільярдні кошти на закупівлю ракет та безпілотників.