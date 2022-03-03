У США схвалили резолюцію на підтримку України

Палата представників США прийняла резолюцію на підтримку України. Законодавці закликали негайно припинити вогонь і вивести російські війська з території нашої держави.

Під час голосування законодавці від обох партій майже одноголосно підтримали резолюцію – 426 голосів "за" та всього 3 "проти". Вона не є обов'язковою для виконання.

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Що мовиться у резолюції

Документ засвідчує, що законодавці "підтримують український народ у його боротьбі".

У документі також закликають США та їхніх союзників "надати додаткову та негайну допомогу в галузі оборонної безпеки, щоб допомогти Україні впоратися з бронетанковими, повітряно-десантними та іншими загрозами".

Ми ніколи не визнаємо і не підтримаємо будь-якого незаконного лідера або уряду, контрольованого Росією, встановленого із застосуванням сили,

– запевняють конгресмени.

Також підтримують подальше запровадження санкцій у координації з союзниками та партнерами США, щоб економічно повністю ізолювати Москву.

Сенат також ухвалив аналогічну резолюцію минулого місяця на підтримку України.



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