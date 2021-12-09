США та сили коаліції виводять свій контингент з Іраку

Міжнародна коаліція офіційно завершила бойові завдання на території Іраку. Незабаром військові сили США та партнерів покинуть територію країни.

Про це повідомив радник з національної безпеки Касем Аль-Араджі. Він наголосив, що переговори щодо завершення місії розпочались ще минулого року.

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Завершено останній раунд переговорів з міжнародною коаліцією

Сьогодні ми завершили останній раунд діалогу з міжнародною коаліцією, який ми розпочали минулого року, щоб офіційно оголосити про завершення бойових завдань сил коаліції і їх виведення з Іраку,

– написав Аль-Араджі у соцмережах.

За словами радника з нацбезпеки співпраця з міжнародною коаліцією продовжиться – проте в інших аспектах. Мовиться про навчання, консультації та підтримку.

Про виведення військ США домовились ще в липні 2021

Раніше ЗМІ писали, що президент Джо Байден та прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі домовились про виведення військ. Глава уряду був переконаний, що його країна здатна і сама впоратись з "ІДІЛ".

На початку листопада на аль-Казимі здійснили замах. Його резиденцію обстріляли ракетами з допомогою безпілотників. Політик не постраждав.

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Що відомо про виведення військ США з Іраку:

У 2011 році військові США уже покидали республіку.

Тоді відповідне рішення ухвалив президент Барак Обама.

У 2014 році американські військові повернулись через загрозу з боку "ІДІЛ".

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