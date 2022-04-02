США скасували випробування балістичної ракети, щоб уникнути ядерної ескалації

США фактично скасували випробування балістичної ракети. Таке рішення ухвалили щоб уникнути ядерної ескалації.

Зокрема мовиться про ескалацію на тлі повномасштабної війни, яку Росія почала в Україні. Про це рішення виданню повідомив офіційний представник Повітряних сил США.

До теми США відкладає запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Штати скасували тестування ракети Minuteman III через загрозу від Москви

Збройні сили США скасували випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яку спочатку мали на меті тільки відкласти, у спробі знизити ядерну напругу з Росією під час війни в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Відклали запуск ракети на початку березня. Проте вже на початку квітня речниця Повітряних сил США Енн Стефанек заявила, що вирішили не проводити заплановане раніше випробування ракети LGM-30G Minuteman III зовсім.

Сама ж речниця пояснила – причина така, як і була раніше. Проте додала: "Повітряні сили упевнені в готовності стратегічних сил Сполучених Штатів".

Наступний тест Minuteman III запланували на другу половину 2022 року.

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Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III може переносити ядерні боєголовки. Вона є потенційною ключовою частиною стратегічного арсеналу американських військ. Її радіус дії – 6000 миль (понад 9660 кілометрів). Minuteman III може рухатись зі швидкістю 24 тисячі кілометрів за годину.