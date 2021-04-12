Вистрілив поліцейський: у США спалахнули масштабні сутички після вбивства афроамериканця

У місті Бруклін-Сентер (штат Міннесота) спалахнули масштабні сутички через вбивство 20-річного афроамериканця Данте Райта. Юнака застрелив поліцейський.
Джерело:ABC News
Деталі вбивства
Автомобіль Райта поліцейські зупинили через порушення правил дорожнього руху. На місці події правоохоронці з'ясували, що на арешт юнака вже видали ордер.
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Поліцейські намагалися затримати Райта. Однак хлопець проігнорував їхні вимоги і сів в автомобіль.Тоді один з правоохоронців вистрілив у Райта.
Поранений юнак ще зумів проїхати декілька вулиць, а тоді врізався в інший автомобіль.
Райту намагалися надати першу медичну допомогу, однак рана виявилася несумісною з життям, і юнак помер.
Що каже мама Райта
Мама Райта розповіла, що її сина вбив поліцейський. Кеті Райт зізналася, що Данте встиг їй зателефонувати і повідомити, що його зупинили правоохоронці.
Згодом жінка почула, як Данте кажуть вийти з машини. Поліцейський наказав Райту не тікати. Тоді телефонна розмова обірвалася.
За словами Кеті Райт, в автомобілі з її сином була його дівчина. У результаті аварії вона отримала незначні травми.
Йому було лише 20 років, і він не заслуговував, щоб його так розстріляли. Я не хочу цього всього. Я просто хочу, щоб моя дитина була вдома,
– зізналася згорьована жінка.
Що відомо про сутички у Бруклін-Сентрі
- Вже через декілька годин після смерті Райта на вулиці вийшли сотні людей. До будівлі поліцейського управління вони принесли плакати Black Lives Matter.
- Губернатор Тім Волз заявив, що молиться за рідних Райта. Політик зауважив, що правоохоронці забрали життя ще однієї людини.
- Поліція намагалася зупинити акцію. Однак активісти відмовилися розходитись.
- Правоохоронці розповіли, що хтось прострелив двері поліцейського відділку. Також протестувальники пошкодили декілька поліцейських автівок.
- Правоохоронці також повідомили про декілька пограбованих крамниць у торгових центрах.
- Через дії учасників протесту мер Бруклін-Сентру оголосив у місті комендантську годину. Окрім того, скасували заняття у місцевих школах.
- Щоб зупинити активістів, поліцейські застосували сльозогінний газ.
Протести у Бруклін-Сентрі: дивіться відео