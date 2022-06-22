США створили групу з розслідування злочинів Росії в Україні: її очолив "мисливець" за нацистами

Генеральний прокурор США оголосив про створення команди, яка буде розслідувати військові злочини росіян в Україні. Фахівці працюватимуть над виявленням та покаранням всіх злочинців.

Як США юридично допоможуть Україні

Про це Меррік Гарленд заявив під час своєї неоголошеної поїздки в Україну 21 червня. За словами прокурора, команду очолить найвідоміший "мисливець" за нацистами Елі Розенбаум.

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Загалом група складатиметься з експертів із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами.

Для військових злочинців немає схованки. Міністерство юстиції США буде намагатися притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє військові злочини та інші звірства в Україні,

– наголосив Гарленд.

Міністерство юстиції також направить трьох прокурорів, які будуть консультувати Україну та держави Європи й Близького Сходу щодо боротьби з зусиллями Росії уникнути санкцій.

Що відомо про Елі Розенбаума

67-річний Розенбаум вже 36 років працює в американському мін'юсті. Раніше він обіймав посаду директора зі стратегії та політики у сфері забезпечення дотримання прав людини. Службовець допоміг позбавити громадянства або депортувати понад 100 обвинувачених нацистів.

У США Розенбаума називають "легендарним мисливцем за нацистами". Саме він керував розслідуванням, яке у 1986 році викрило нацистське минуле тодішнього генерального секретаря ООН Курта Розенбаума.

Деталі про візит американського прокурора в Україну

21 червня генпрокурорка України Ірина Венедіктова зустріла американського колегу на пункті пропуску з Польщею "Краковець". Правники обговорили зусилля, спрямовані на допомогу, виявлення, затримання та покарання росіян, які вчинили воєнні злочини в Україні після 24 лютого.

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Згодом Венедіктова розповіла, що разом з Гарлендом в Україну прибула пані посол США з особливих повноважень глобального кримінального правосуддя Бет ван Скак. Генпрокурорка назвала візит американських представників потужним сигналом підтримки на шляху України до досягнення справедливості.

Венедіктова наголосила, що правова підтримка така ж важлива й дієва, як і надання Україні зброї.

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Прокурори також обговорили експертну підтримку України у сфері повернення активів. Українські фахівці розшукуватимуть майно воєнних злочинців з американською Cleptocapture Task Force.