Кіпр екстрадував до США росіянина через незаконний експорт військової мікроелектроніки до Росії

Кіпр видав правоохоронним органам Сполучених Штатів громадянина Росії та Німеччини Артура Петрова, затриманого влітку 2023 року за підозрою в незаконному експорті до Росії.

Про це повідомило Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Росіянина звинувачують в незаконному експорті військової мікроелектроніки.

Дивіться також "Врятуйте росіян – скасуйте санкції": як навколо санкцій Заходу з'являється пропаганда

До США екстрадували росіянина

Ще в серпні 2023 року Петрова заарештували на Кіпрі за запитом Мін’юсту США, який звинуватив його в участі в схемі закупівлі американської мікроелектроніки, що підлягає експортному контролю Сполучених Штатів.

І нарешті напередодні, 9 серпня, 33-річний Петров вперше постав перед федеральним судом США після екстрадиції з Кіпру за кримінальні злочини, пов'язані з порушенням експортного контролю, контрабандою, шахрайством та відмиванням грошей.

Як з'ясувало слідство, росіянин працював на російського постачальника електроніки для російської армії ТОВ "Електроком ВПК", і разом зі ще двома громадянами Росії керував мережею незаконних закупівель підсанкційних товарів по всьому світу.

Для цього Петров зокрема використовував кіпрську підставну компанію Astrafteros, через яку начебто закуповував обладнання для систем протипожежної безпеки. Далі через підставні компанії інших учасників змови в третіх країнах товари постачали "Електрокому".

Зазначається, що учасникам схеми вдалось закупити й передати Росію електронних компонентів військового призначення на суму понад 225 тисяч доларів. Артуру Петрову інкриміновані 11 пунктів звинувачення, за найтяжчі з яких передбачене покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

До слова, нещодавно США попередили Туреччину щодо експорту військового обладнання до Росії. Американські чиновники закликають Туреччину припинити постачання мікросхем та інших компонентів, що використовуються в російських військових системах, наголошуючи на можливих наслідках.