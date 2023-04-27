З неба посипалися "бейсбольні м'ячі": у США випав град, який шокує розмірами

У Техасі та Флориді 27 квітня лютувала справжня негода. Розмір граду, який там випав, просто вражає. Місцеві жителі його порівнюютьз бейсбольним м'ячем.

Без світла через негоду залишилися понад 37 тисяч людей. Скасували понад 300 рейсів. Град пошкодив понад 100 автомобілів. Один з поліцейських заявив, що його службову автівку пошкодив град розміром з бейсбольний м'яч.

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Людей закликали без потреби не виходити з дому та дотримуватися усіх правил безпеки. Синоптики наголосили, що 28 квітня негода продовжуватиме свої весняні капризи.

На вулицях міст почали з'являтися цілі крижані річки. Рятувальні операції тривають.



Град, який випав у Техасі / Фото з Твітера

У Нью-Йорку під землю пішла багаторівнева парковка

Нещодавно трагедія сталася у Нью-Йорку. Там на Манхеттені під землю пішла багаторівнева парковка. На жаль, одна людина загинула. Окрім того, були постраждалі. Їх оперативно госпіталізували до місцевої лікарні. Очевидці трагедії розповіли, що їм довелося пережити справжній жах. Спершу пролунав вибух, а згодом багаторівнева парковка обвалилася, захопивши з собою десятки машин. На місце трагедії прибули рятувальники.