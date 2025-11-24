Компромісу не буде

Цей тиск вже між рядків підтверджується у зверненні президента України до Парламентського саміту "Кримської Платформи", що проходить сьогодні, 24 листопада. Про це пише Андрій Клименко, інформує 24 Канал.

Цитату, з якої стає зрозумілим цей тиск, навожу наприкінці тексту. Після цього, в принципі, все ясно, що буде далі – і воно було ясно від початку.

Путінський режим буде вимагати відмови України від Криму і не тільки. Україна і ЄС на це ніколи не погодяться. Тому що. Всі розуміють, що компромісу тут не буде і не може бути (тобто війна буде продовжуватись).

Вождям США ці принципи до одного місця, як й інші принципи. Але...

Зараз дійсно момент, коли цивілізований світ має це сказати – перегляд кордонів, силова зміна кордонів – це дійсно нова світова війна. Гаряча.

Цитата Президента України Володимира Зеленського:

"...Путін хоче юридичного визнання того, що він украв – зламати принципи територіальної цілісності й суверенітету, – і це головна проблема. Ви всі розумієте, що це означає. Він хоче цього не тільки від України – він хоче цього від усього світу, а це дуже небезпечно.

І я хочу підкреслити ще одну річ: у кроках, які ми узгодили з американською стороною, нам вдалося зберегти на столі надзвичайно чутливі моменти – це і повне звільнення всіх українських військовополонених за формулою "всіх на всіх", і цивільних осіб, і повне повернення викрадених Росією українських дітей. Це важливі кроки. Але для досягнення справжнього миру потрібно значно більше.

Безумовно, ми продовжимо працювати з партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами, і шукати компроміси, які нас посилять, а не послаблять. І ми продовжимо пояснювати, наскільки небезпечно вдавати, що агресія – це явище, яким можна просто знехтувати й жити далі...".