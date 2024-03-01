У США вантажівка звисала з мосту прямо над річкою: водія діставали рятувальники

Моторошний інцидент стався у США близько полудня 1 березня. Відомо, що там вантажівка звисла з мосту над річкою. Щоб врятувати водія залучали рятувальників.

За наявною інформацією, сталося це о 12:00 1 березня на мосту Кларк Меморіал між Луїсвіллем і півднем Індіани. Те, що сталося, викликало жах в очах людей навколо. А все тому, що вантажівка звисала з мосту і могла у будь-який момент впасти у воду.

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Водія діставали рятувальники

Рятувальники, котрі прибули на місце події, намагалися допомогти чоловікові. Відомо, що вони спустилися до кабіни напівпричепа на мотузках. У ній чоловік перебував буквально у пастці та на власні очі бачив небезпеку, яка йому загрожувала.

Тим часом люди навколо, затамувавши подих, спостерігали за тим, як один із членів екіпажу схопив водія. Він успішно витягнув чоловіка до безпечного місця.

Чоловік, котрий врізався у бар'єр і звисав з мосту, провів моторошні 30 хвилин у невагомості. Він розумів, що у будь-який момент може впасти у воду з висоти 22 метрів.

Журналісти зазначають, що залишаються незрозумілими деталі щодо причини аварії. На щастя, і водій, і рятувальник, котрий дістав його з кабіни, залишилися неушкодженими. На той момент вантажівка продовжувала звисати з мосту.

Згідно з повідомленням поліції Лос-Анджелеса, рух по обидва боки мосту Кларка перекрили. Водночас невідомо, наскільки довго він залишиться закритим. Вантажівку намагаються витягнути на дорожнє полотно.

За наявною інформацією, вантажівка належить компанії Sysco. Вона займається роздрібною торгівлею продуктами та кухонним приладдям. Представник компанії висловив вдячність службам швидкого реагування.

Sysco надзвичайно вдячна рятувальним службам і правоохоронним органам, які швидко і безпечно врегулювали сьогоднішню аварію на Меморіальному мосту Кларка. Ми вдячні, що наш колега з Sysco в безпеці, і дякуємо службам швидкого реагування за їхні мужні зусилля, спрямовані на порятунок нашого водія,

– зазначають у компанії.

У Sysco додали, що безпека – пріоритет компанії, і вона співпрацює з правоохоронними органами у розслідуванні інциденту.