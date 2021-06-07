Нам подобається, – США та Велика Британія оцінили нову форму збірної України

Сполучені Штати та Велика Британія висловили думку щодо нової форми збірної України з футболу. Союзники заявили, що їм подобається екіпірування нашої національної команди.

Пріоритетним елементом дизайну футболок стали обриси карти України з територією окупованого Криму. Саме у цій формі українській футболісти зіграють на Євро-2020.

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Нам подобається нова форма. Слава Україні! Крим – це Україна,

– зазначили дипломати.

На цю публікацію відреагували у посольстві Великої Британії, там зауважили: "Нам теж подобається".

Нова форма збірної України: головне

Форму національної команди презентували 6 червня. У ній футболісти зіграють на Євро-2020.

Окрім контурів карти України на футболках також присутні гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Українцям сподобався новий дизайн форми, його підтримали й українські депутати та спортсмени.

У Союзі європейських асоціацій оцінили нову форму збірної України . В УЄФА наголосили, що екіпірування

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