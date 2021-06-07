Нам подобається, – США та Велика Британія оцінили нову форму збірної України

7 червня 2021 , 14:21
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Джерело:

Посольство США в Україні у твіттері

Сполучені Штати та Велика Британія висловили думку щодо нової форми збірної України з футболу. Союзники заявили, що їм подобається екіпірування нашої національної команди.

Пріоритетним елементом дизайну футболок стали обриси карти України з територією окупованого Криму. Саме у цій формі українській футболісти зіграють на Євро-2020.

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Нам подобається нова форма. Слава Україні! Крим – це Україна,
– зазначили дипломати.

На цю публікацію відреагували у посольстві Великої Британії, там зауважили: "Нам теж подобається".

Зверніть увагу! У Союзі європейських асоціацій оцінили нову форму збірної України. В УЄФА наголосили, що екіпірування повністю відповідає всім правилам.

Нова форма збірної України: головне

  • Форму національної команди презентували 6 червня. У ній футболісти зіграють на Євро-2020.
  • Окрім контурів карти України на футболках також присутні гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
  • Українцям сподобався новий дизайн форми, його підтримали й українські депутати та спортсмени.

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Автор: Олег Васьків