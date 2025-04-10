У Нью-Йорку вертоліт впав у річку Гудзон: є загиблі

Вертоліт впав у річку Гудзон в Нью-Йорку. Відомо про загиблих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News, BBC.

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Що відомо про авіакатастрофу у Нью-Йорку

У Нью-Йорку вертоліт впав у річку Гудзон поблизу берега. Він перебував у повітрі близько 15 хвилин, про що свідчить FlightRadar.

Наразі відомо про 6 загиблих.

На його борту було щонайменше 5 людей, зокрема 3 дітей, повідомляє CBS News.