Велике повернення республіканців: що чекає США найближчим часом

Гляньмо на ширшу картину. Це перемога не лише Дональда Трампа на виборах президента.

Попереду – дуже насичений період

Республіканці повернули собі більшість у Сенаті та, ймовірно, втримають контроль над Палатою представників. У Верховному суді – також консервативна більшість, три з дев'яти суддів призначені Трампом. Про це заявив Остап Яриш, інформує 24 Канал.

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Крім цього, Трамп сформує міністерство юстиції й призначить нового генпрокурора, що найбільш імовірно означатиме закриття принаймні частини судових справ проти колишнього президента.

Усе це вкупі суттєво спростить втілення тих рішень для Трампа і його адміністрації, про які він говорив у своїй передвиборчій кампанії.

На додачу, якщо глянути на динаміку голосування і порівняти її з 2020 роком, бачимо, що в дуже багатьох округах практично по всій країні зросла підтримка Трампа. Навіть у таких демократичних штатах, як Нью-Йорк чи Вірджинія.

За чим варто стежити, так це за тим, хто в команді Трампа відповідатиме за безпекову та зовнішню політику. Рада з нацбезпеки, Державний департамент, Пентагон, розвідувальні служби.

Інша справа – кроки адміністрації Джо Байдена і Камали Гарріс у наступні два місяці, поки вони залишаються у владі. Чи буде їхня політика щодо України рішучішою або залишиться на такому ж рівні, – дізнаємось вже скоро.

Так чи інак, попереду дуже насичений на новини період. Хороші чи погані, не знаю. Що точно знаю – все тільки починається.