США відчутно обмежать доступ Росії до іноземних добрив: Путін визнав їх дефіцитом

США ухвалили рішення розширити обмеження на експорт товарів до Росії і Білорусі. Зокрема, мовиться про іноземні добрива та трубопровідну арматуру.

У Штатах наголосили, що вирішили посилити санкції проти Росії та Білорусі після виявлення братських могил у Бучі. Вторгнення Росії в Україну назвали найкривавішим у Європі від часів Другої світової війни.

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США заявили: тепер якщо росіяни та білоруси захочуть великий обсяг товарів від американських постачальників, доведеться спершу отримати спеціальну ліцензію. Тим часом Міністерство торгівлі США обіцяє, що не видаватиме цих ліцензій.

Це призведе до того, що країна-окупантка матиме суттєво обмежений доступ до іноземних добрив. Цікаво, що раніше Володимир Путін визнав їхній дефіцит. Бідкання очільника Кремля передали російські ЗМІ.

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