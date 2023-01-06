HIMARS, Sea Sparrow і Bradley: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди

США продовжують потужно допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами. Нашій державі виділили новий пакет допомоги на 3 мільярди доларів.

Білий дім оголосив новий пакет допомоги 6 січня. У нього можуть увійти ракети Sea Sparrow, які, ймовірно, використовуватимуть на зенітно-ракетному комплексі "Бук".

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США надасть Україні ще один пакет допомоги

Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги США для України на суму понад 3 мільярди доларів. Зокрема, туди увійдуть:

ракети Sea Sparrow для протиповітряної оборони,

бойові машини Bradley,

Ракети Sea Sparrow допоможуть стримати російські ракетні удари по українських містах, які мають на меті виснажити протиповітряну оборону Києва і завдати шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

Очікується, що пакет включатиме бойові машини піхоти Bradley, про які ми оголосили вчора, самохідні гаубиці та іншу бронетехніку, реактивні снаряди для GMLRS, ракети "земля-повітря", а також протитранспортні міни та інші товари з арсеналів Міноборони США,

– зазначила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, також у межах цього пакету 682 мільйони доларів надійдуть країнам східного блоку НАТО на закупівлю озброєнь. Ще 225 мільйонів доларів скерують на модернізацію української армії.

Координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі повідомив, що це – не відповідь на можливу підготовку Росії до нового нападу на Україну з Білорусі. За його словами, США та наша держава перебувають в постійному контакті.

За словами очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, до цього пакету увійдуть:

HIMARS;

MRAP;

зенітні ракети Sea Sparrow;

M2 Bradley.

"Також Міністерство фінансів США в п'ятницю ввело нові санкції проти осіб, пов'язаних з іранським виробником дронів, які були використані у війні в Україні, а також проти директора ключової організації, відповідальної за нагляд за іранськими програмами балістичних ракет. Переможний рік тільки починається. Перемоги всім нам", – підсумував голова ОП.

Байден теж підтвердив, що Україна отримає Bradley

Президент США Джо Байден 4 січня підтвердив, що Україна може отримати броньовики Bradley. Він сказав, що це питання – вже на столі.

Напередодні глава ГУР Міноборони Кирило Буданов теж казав, що Україна повинна отримати Bradley. Він не назвав точних термінів, але зазначив, що ЗСУ їх дуже чекають.