США виділять 20 мільйонів доларів на посилення кордону України
Джерело:Державна прикордонна служба України
Україна та США започаткували проєкт з посилення безпеки північної та східної ділянок кордону України. Реалізовувати його почнуть вже у 2022 році.
Пресслужба Державної прикордонної служби розкрила деталі. У п'ятницю, 10 грудня, заступник Голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко та представники Посольства США в Україні, а також – Міжнародної організації з міграції в Україні перебували в Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ.
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Про старт проєкту проінформувала Сара Лангенкамп – начальниця відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Метою проєкту є надання технічної допомоги прикордонникам для:
- підвищення ефективності службової діяльності підрозділів;
- ефективної протидії загрозам національній безпеці України.
Початок реалізації проекту стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається у розмірі 20 млн доларів США,
– наголосила Лангенкамп.
У межах проєкту Держприкордонслужба може отримувати:
- безпілотні авіаційні системи;
- спецтранспорт;
- засоби відеомоніторингу;
- екіпірування.
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