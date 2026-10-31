"Дурні люди хотіли" і "росіяни сміються": Трамп пояснив відмову від санкцій проти Москви

Президент США Дональд Трамп назвав "дурними" людей, які закликали його запровадити санкції проти Росії. За його словами, нові обмеження перешкодили б визволити з російської в'язниці американця Стівена Габбарда.

Під час публічного виступу 30 жовтня очільник Білого дому зазначив, що в Москві лише глузують з подібних економічних кроків Вашингтона.

Що сказав Трамп про санкції проти Росії

Трамп вважає, що Росії байдуже на санкції.

Дурні люди хотіли, щоб я ввів санкції проти Росії. Росіяни сміються над цими санкціями,

– підкреслив президент США.

Американський лідер пояснив власну логіку на прикладі нещодавнього повернення додому громадянина Сполучених Штатів.

Він запитав присутніх, як виглядало б прохання до Путіна про звільнення іноземця на тлі одночасного посилення санкційного тиску.

"Можете собі уявити?" – звернувся він до слухачів під час промови.

Нагадаємо, що вчитель на пенсії з Мічигану Габбард потрапив до рук російських окупантів в Україні у 2022 році, після чого російський суд виніс йому вирок за сфабрикованою статтею про найманство. Влада США офіційно вважала його незаконно утримуваним.

Американця відпустили 21 жовтня під час візиту спецпосланця Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга після прямої телефонної розмови між лідерами двох держав. Кремль оголосив про звільнення іноземця з гуманітарних міркувань, а Трамп наголосив на відсутності зустрічного обміну полоненими.

Нагадаємо, що домовленість про повернення 75-річного громадянина Трамп назвав значущою дипломатичною подією. Тоді він пояснив, що саме заради успіху переговорів зупинив запровадження нових обмежень, які передбачав закон сенатора Ліндсі Грема.