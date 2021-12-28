США відправили 20 танкерів з газом для Європи, – Bloomberg

За вихідні США збільшили кількість танкерів, які перевозять газ до Європи. Перед 25 грудня танкерів було лише 15, після Різдва їх стало 20. Ще 14 чекають на остаточні розпорядження.

За інформацією Bloomberg, на такий крок у Вашингтоні пішли через енергетичну кризу у Європі. Саме поставки США мають допомогти вирішити проблему з "блакитним паливом" на континенті.

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Ціни на газ в Європі нещодавно впали

ЗМІ пишуть, що ціни на газ в Європі знизились саме через очікування американських поставок. Але навіть після цього падіння вартість тисячі кубометрів газу – значно вища, ніж була торік.

У Європі встановили рекорд з відбору газу зі сховищ

Всього лише кілька днів тому у Євросоюзі встановили рекорд з відбору природного газу з підземних сховищ. У Операторі ГТС України повідомили, що це сталось через значне зменшення поставок "Газпромом" через територію Польщі та України. Таке рішення російської корпорації – суто політичне, а не економічне.

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Що відомо про різке зростання вартості газу

17 грудня 2021 року корпорація "Газпром" не стала бронювати добові потужності газопроводу "Ямал – Європа".

Це спричинило зростання цін до 1700 доларів за тисячу кубів.

21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму.

Це зумовило ще більше зростання вартості – до 1800, а згодом і до 2000 доларів за тисячу кубів.

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