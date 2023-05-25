США жорстко рознесли зустріч представника ООН з Львовою-Бєловою, що отримала ордер від Гааги

В США відреагували на зустріч дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової зі спецпредставницею генсека ООН з питань дітей Вірджинією Гамба. У Держдепі країни зазначили, що така поведінка підриває зобов'язання щодо спільного захисту дітей у зонах конфлікту.

Про це на своєму брифінгу 24 травня заявив речник Держдепу США Метью Міллер. Він підкреслив, що всі військові злочинці мають понести покарання, інформує 24 Канал.

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У Держдепі США засудили розмову Львової-Бєлової та представниці ООН

Міллер нагадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт дитячого омбудсмена Росії за її воєнні злочини проти українських дітей. Тому така зустріч, на його думку, є "особливо недоречною".

Ми глибоко стурбовані тим, що високопоставлений дипломат ООН зустрілася з особою, яка переховується від правосуддя,

– наголосив речник.

Крім того, Міллер підкреслив, що Кремль свідомо депортує дітей з нашої країни, змінюючи їхню ідентичність. Ба більше, росіяни відмовляють батькам і законним опікунам у доступі до маленьких українців, тому, за словами речника, це питання мають продовжувати підіймати на глобальному рівні.

"Діти є однією з найбільш вразливих груп населення. Вони повинні бути захищені, особливо під час війни", – зазначив він.

Наостанок Міллер розповів, що США притягне до відповідальності всіх воєнних злочинців, які завдали шкоди українцям та нашій країні в цілому.

Що відомо про Львову-Бєлову та її воєнні злочини щодо українських дітей