США відстежують кожен ядерний боєзаряд Росії 24/7, – військовий експерт Жданов

Розмови про застосування ядерної зброї в Україні поновились на тлі можливої масштабної битви за Донбас. Проте США та їхні спецслужби стежать за місцями, де зберігається зброя Росії.

Про це в ефірі 24 каналу запевнив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, американці відстежують кожен ядерний боєзаряд Росії цілодобово.

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Усі розвідки моніторять, бо світ боїться, – Жданов

Військовий експерт розповів, що США слідкували за ядерною зброєю Росії не тільки з початку масштабної війни Росії проти України, а робили це постійно. Вони моніторять кожне місце зберігання, де є ядерні боєзаряди.

Вони знають точно, де, скільки і які боєзаряди зберігаються. Відстежують кожен боєзаряд у режимі 24/7,

– наголосив Жданов.

Він зазначив, що це дуже легко засікати особливо за допомогою засобів розвідки, які розташовані на навколоземній орбіті та супутниках. Саме тому росіяни не зможуть це зробити таємно від американців.

Усі засоби розвідки моніторять. Світ же боїться ядерного апокаліпсиса. Є ще агентурна розвідка, яка одразу ж доповість, що віддали наказ, який матиме відповідну літеру. Агентурна розвідка доповідатиме своїм керманичам про загрозу, що наказ можуть віддати. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов заспокоїв тим, що США слідкують за ядерною зброєю Росії: дивіться відео