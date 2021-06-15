В США відзначили День прапора: його модифкували 27 разів – Голос Америки

У Сполучених Штатах Америки 14 червня відзначають День прапора. Вперше його затвердили у 1777 році під час другого Континентального конгресу. З того часу прапор 27 разів модифікували.

А саме – у прямокутнику в лівому верхньому куті додавали зірки зі збільшенням американських штатів, наразі їх 50. Майже незмінним залишався головний елемент прапору – 13 білих та червоних смуг, які символізують 13 перших колоній Америки.

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Альянс згоден надати Україні ПДЧ

НАТО підтвердила свій намір надати Україні план дій щодо членства, але спершу очікує від держави реформ. Про це мовиться у підсумковому комюніке саміту організації, який відбувся 14 червня в Брюсселі.

Цей саміт став першою зустріччю 30-ти країн-членів НАТО після того, як у 2020 році до Альянсу долучилася Північна Македонія.

Вперше у 2021 році в підсумковій заяві НАТО вказується, що зростання військової міці Китаю становить виклики для Альянсу, Росію вказують як загрозу.

Байден привітав Беннета

Президент Джо Байден телефоном привітав Нафталі Беннета з обранням на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю та формуванням нового уряду. Байден висловив свій твердий намір посилити співпрацю між двома країнами.

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Він запевнив у непохитній підтримці безпеки Ізраїлю. Про це мовиться у повідомленні Білого дому. У неділю, 13 червня, парламент Ізраїлю 50-ма голосами "проти" і 60 голосами "за" – проголосував щодо формування нового уряду на чолі з Беннетом. В урядову коаліцію входять 8 партій.

Ефективність вакцини компанії Novavax

Американська фармацевтична компанія Novavax оголосила, що її вакцина ефективна проти коронавірусу на понад 90%. Компанія готує відповідні документи на затвердження уряду США.

Високу ефективність препарату підтвердили за підсумками третьої фази випробувань, які проводили з грудня 2020 року у США та Мексиці на майже 30 тисяч волонтерах.

Вакцина Novavax відрізняється технологією за раніше затверджених у США препаратів Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson. Новий препарат працює за тим же принципом, що і вакцини проти коклюшу та гепатиту B і не потребує спеціального холодильного зберігання.

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