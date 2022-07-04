Ми вас цінуємо, – українські політики привітали американців з днем незалежності

США 4 липня відзначають свою 246-ту річницю незалежності. Українські політики привітали західних партнерів з національним святом.

Американський народ привітало і політичне, і військове керівництво нашої держави. Адже США дуже підтримують Україну у війні проти Росії. Про те, як українці вітають американців, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Українські політики привітали американців з днем незалежності

Президент Володимир Зеленський звернувся до свого колеги Джо Байдена та всіх громадян США.

Бажаю дружньому американському народу миру та процвітання. Я ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у відстоюванні Україною спільних цінностей – Свободи, Демократії та Незалежності,

– наголосив український лідер.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що США – надійні друзі та союзники українців. Він подякував державі за потужну підтримку нашої країни. "Нехай свобода та демократія продовжують процвітати", – підкреслив політик.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав американців від себе та від української армії. Військовий побажав громадянам США міцного здоров'я, успіху у всіх починаннях та процвітання. Він наголосив, що дуже цінує допомогу, яку Вашингтон надає Києву, у такий важкий час.

Ми цінуємо вашу країну як стратегічного партнера, який поділяє спільні принципи – захист невинних людей, суверенної території, демократії – ось що справді має значення,

– зазначив Залужний.

До речі, український військовий оркестр привітав американців, виконавши гімн США.

Музиканти ЗСУ виконали гімн США: відеопривітання

4 липня 1776 року Велика Британія підписала декларацію про незалежність США. Державне свято відзначають кожного року, цей день є федеральним вихідним.